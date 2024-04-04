Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

Ночью Харьков был атакован "шахедами", которые поразили жилые дома. Четыре человека погибли, 12 - получили ранения. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Один вражеский дрон попал в 14-этажную многоэтажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах, а также к повреждению внешней стены. В результате ударов есть раненые и погибшие.

Во время повторной атаки на жилой дом в другом месте погибли трое спасателей. Всего же имеем четырех погибших. Также среди пострадавших оказалась медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место событий для оказания помощи.

Общее же количество раненых разной степени тяжести двенадцать.

В Харькове вражеский дрон попал в многоэтажку: один человек погиб, четверо раненых