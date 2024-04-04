В Харькове вражеский дрон попал в многоэтажку: один человек погиб, четверо раненых

В результате попадания в многоэтажку в Харькове в ночь на 4 апреля есть раненые и погибший. Об этом сообщила глава администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник, передает УНН.

Детали

По ее словам, есть данные о погибшем и четверо раненых, это жители дома.

Цибульник говорит, на месте попадания в трехэтажный дом произошел пожар. Со слов жителей она знает, что под плитой находится житель квартиры в трехэтажном доме.

В некоторых районах Харькова возможны перебои со светом. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры.

Напомним,

В другом месте Харькова в результате попадания дрона погибли трое спасателей.