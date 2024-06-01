Россия поразила объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области-ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  112791 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  112663 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  116447 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  123516 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  139403 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  131310 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  212983 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112636 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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30 мая 2024, 08:04  •  198246 просмотра

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30 мая 2024, 06:46  •  91542 просмотра

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31 мая 2024, 06:27  •  158102 просмотра
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  200682 просмотра

Россия поразила объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области-ОВА

Россия атаковала объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области во время массированного ракетного удара по Украине в ночь на 1 июня.

Война •   •  10071 просмотра
Россия поразила объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области-ОВА

Ночью ПВО сбила 35 ракет и 46 дронов

Военно-воздушные силы Украины сбили 35 российских ракет и 46 беспилотников во время массированной ракетной атаки в ночь на 1 июня.

Война •   •  11876 просмотра
Ночью ПВО сбила 35 ракет и 46 дронов

Ночью Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины

Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины, включая Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Кировоградскую и Ивано-Франковскую, во время ночной атаки 1 июня.

Война •   •  16856 просмотра
Ночью Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины

Оккупанты 546 раз ударили по Запорожской области

В течение дня оккупанты нанесли 546 ударов по Запорожской области, нанеся ракетные удары по 12 населенным пунктам, авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, но никто из мирных жителей не пострадал.

Война •   •  14608 просмотра
Оккупанты 546 раз ударили по Запорожской области

Еще плюс 1130 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 508 780 человек личного состава и 7740 танков.

Война •   •  15301 просмотра
Еще плюс 1130 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Сегодня Международный день защиты детей: скольких украинских мальчиков и девочек россия лишила нормального детства

Полномасштабная российская агрессия лишила нормальной жизни десятки тысяч украинских детей. Многие из них были вынуждены бежать от войны за границу, кто-то оказался на оккупированных территориях. Украинские дети, к сожалению, теперь знают, что такое вражеские обстрелы, как часами прятаться от них в бомбоубежищах.

Общество •   •  16408 просмотра
Сегодня Международный день защиты детей: скольких украинских мальчиков и девочек россия лишила нормального детства

Рост тарифа на электроэнергию, изменения в оформлении субсидий для некоторых категорий населения. Какие еще нововведения ожидают украинцев с 1 июня

С первого июня в Украине вырастет тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, произойдут определенные изменения в оформлении субсидий для определенных категорий населения.

Общество •   •  16287 просмотра
Рост тарифа на электроэнергию, изменения в оформлении субсидий для некоторых категорий населения. Какие еще нововведения ожидают украинцев с 1 июня

ISW: российская армия с начала года оккупировала 752 квадратных километра

Российские войска захватили около 752 квадратных километров украинской территории в 2024 году, несмотря на завышенную оценку министра обороны России Андрея Белоусова в 880 квадратных километров.

Война •   •  13251 просмотра
ISW: российская армия с начала года оккупировала 752 квадратных километра

1 июня: Всемирный день молока, день подтверждения новогоднего обещания

Сегодня, первого июня, во многих странах проходят мероприятия по случаю Всемирного дня молока. В мире ежегодно производится около 700 миллионов тонн питьевого молока. Молоко и молочные продукты ежедневно употребляют около шести миллиардов человек.

УНН Lite •   •  24798 просмотра
1 июня: Всемирный день молока, день подтверждения новогоднего обещания

Польша подняла в небо авиацию из-за воздушной тревоги в Украине

Польша подняла в воздух истребители из-за интенсивной активности российской дальней авиации и ракетных ударов по Западной Украине, инициировав необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Война •   •  12004 просмотра
Польша подняла в небо авиацию из-за воздушной тревоги в Украине