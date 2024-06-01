Россия поразила объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области-ОВА

Россия ночью против 1 июня массированно атаковала регионы Украины. В результате поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает УНН.

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Сегодня утром-вражеская ракетная атака на Кировоградщину. Пораженный объект энергетической инфраструктуры глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович

По предварительной информации, пострадавших нет, все соответствующие службы уже работают.

Напомним

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что под российским ударом оказались пять энергообъектов Украины.

В ночь на 1 июня российская армия комбинированно атаковала Украину, вследствие этого польские вооруженные силы в воздух подняли самолеты. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали об атаке беспилотников, а затем и применении ракет.

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