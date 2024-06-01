Ночью россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование

россия в ночь на 1 июня атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение компании.

Детали

В результате ночного ракетного обстрела со стороны рф серьезно повреждено оборудование на двух ТЭС. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС - говорится в сообщении.

Сообщается о серьезных повреждениях оборудования. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

В ДТЭК добавили, что это уже шестая массированная атака на их теплоэлектростанции за 2,5 месяца.

А с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли.

Напомним

Ночью против 1 июня россия массированно атаковала энергетические объекты в 5 регионах Украины. В частности, поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области. А в целом атакованы энергообъекты В Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Ночью ПВО сбила 35 ракет и 46 дронов