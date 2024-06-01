Ночью ПВО сбила 35 ракет и 46 дронов

Сегодня Международный день защиты детей: скольких украинских мальчиков и девочек россия лишила нормального детства

Полномасштабная российская агрессия лишила нормальной жизни десятки тысяч украинских детей. Многие из них были вынуждены бежать от войны за границу, кто-то оказался на оккупированных территориях. Украинские дети, к сожалению, теперь знают, что такое вражеские обстрелы, как часами прятаться от них в бомбоубежищах.