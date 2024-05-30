На Днепропетровщине ПВО сбила 7 вражеских БпЛА, обломки которого повредили жилой дом и линию электропередач

На Днепропетровщине ПВО сбила 7 вражеских шахедов, но их обломки повредили частный дом и электролинию. Вечером враг обстрелял Красногригорьевскую общину. С самого утра оккупанты атакуют Никополь и марганец в общину. К счастью, без жертв. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Ночью ПВО уничтожила над Днепропетровщиной 7 вражеских шахедов. Но,

В результате падения обломков в Днепровском районе повреждены частный дом и линия электропередач.

Также вечером враг обстрелял из артиллерии Красногригорьевскую общину, что на Никопольщине.

Дополнительно, с самого утра оккупанты атакуют Никополь и марганец в объединенную территориальную общину.

Последствия уточняются. Люди не пострадали.

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