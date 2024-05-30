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На Днепропетровщине ПВО сбила 7 вражеских БпЛА, обломки которого повредили жилой дом и линию электропередач
В Днепропетровской области средства ПВО сбили 7 вражеских "шахедов", но их обломки повредили частный дом и линию электропередачи, в то время как противник с утра обстреливал населенные пункты в Никополе и Марганецкую объединенную территориальную общину, обошлось без жертв.
российские оккупанты трижды обстреляли Николаевщину, сообщений о жертвах нет
Вражеские силы трижды обстреливали Николаевскую область, но, к счастью, обошлось без жертв.
рф несет потери: за сутки погибло 1160 военнослужащих
В течение дня рф потеряла 1160 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери составили 506 260 человек с момента начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
За сутки рф совершила 379 вражеских ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области
Оккупанты нанесли 379 ударов по 8 населенным пунктам в Запорожской области, включая 154 атаки беспилотников и 225 артиллерийских и ракетных обстрелов, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
В Мексике застрелили кандидата в мэры альянса Heart and Strength
Кандидат в мэры альянса Heart and Strength в Мексике был застрелен во время приветствия болельщиков возле баскетбольной площадки.
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе на Харьковщине
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают о ракетной опасности в Харьковской области.
Житель Херсонщины пострадал от сброшенной беспилотником взрывчатки
61-летний мужчина был госпитализирован с осколочным ранением грудной клетки после того, как с беспилотника в Херсонской области была сброшена взрывчатка.
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, которая пролетела около 350 километров.
30 мая: День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией
Сегодня, 30 мая, во многих странах мира представительницы слабого пола могут присоединиться к мероприятиям по случаю Дня женской эмансипации. По одной версии, событие связано с одной из величайших женщин в истории человечества Жанной д'АРК.
В москве вспыхнуло производственно-складское помещение площадью 2000 кв. м
На востоке москвы загорелось разноуровневое производственно-складское здание площадью 2000 квадратных метров.