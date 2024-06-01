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Уночі ППО збила 35 ракет та 46 дронів

Уночі ППО збила 35 ракет та 46 дронів

Київ • УНН

 • 32192 перегляди

Військово-повітряні сили України збили 35 російських ракет і 46 безпілотників під час масованої ракетної атаки в ніч на 1 червня.

Повітряні Сили України в ніч на 1 червня знищили 35 російських ракет та 46 дронів. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у ніч на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

 Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

  • - 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – рф.);
  • - 4 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Криму);
  • - 1 крилату ракету «Іскандер-К» (із Криму);
  • - 10 крилатих ракет «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
  • - 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);
  • - 47 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф).

 До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

 В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

  • - 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • - 4 крилаті ракети «Калібр»;
  • - 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
  • - 46 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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