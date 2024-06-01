Уночі ППО збила 35 ракет та 46 дронів
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України збили 35 російських ракет і 46 безпілотників під час масованої ракетної атаки в ніч на 1 червня.
Повітряні Сили України в ніч на 1 червня знищили 35 російських ракет та 46 дронів. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".
Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:
- - 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – рф.);
- - 4 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Криму);
- - 1 крилату ракету «Іскандер-К» (із Криму);
- - 10 крилатих ракет «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- - 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);
- - 47 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф).
До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:
- - 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- - 4 крилаті ракети «Калібр»;
- - 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
- - 46 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
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