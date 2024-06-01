Сахарук о двух станциях ДТЭК, которые атаковала рф: очень серьезное разрушение оборудования

Две теплоэлектростанции ДТЭК серьезно пострадали из-за российского обстрела. Там очень серьезное разрушение оборудования, однако частичное восстановление возможно. Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает УНН.

В результате обстрела пострадали две станции ДТЭК. Пострадали серьезно. Это уже у нас шестая атака и эти две станции подпадали под предыдущие атаки также. Станции прекратили работу, нет пострадавших энергетиков, но очень серьезное разрушение оборудования, которое будет требовать очень много времени и средств для того, чтобы восстановиться - рассказал Сахарук.

На вопрос, возможно ли восстановление, Сахарук ответил:"частично возможно".

Он сообщил, что только недавно прекратили бороться с пожарами.

Сейчас будет обследование саперов и после допуска саперов, если будет все безопасно начнем разбирать завалы. После этого будем смотреть, что можно восстановить и запустить в работу - сказал Сахарук.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с энергоснабжением.

Ситуация (с энергоснабжением – ред.) является очень сложной, потому что дефицит сейчас возникает не только из-за предыдущих атак, но и сегодняшней атаки.Напомню, что сегодня не только теплоэлектростанции ДТЭК пострадали, пострадали и объекты солнечной генерации, объекты гидрогенерации, в общем много мощности мы сегодня ночью потеряли. Это означает, что даже в выходные дни ожидаются ограничения потребителей... - рассказал Сахарук.

Дополнение

Сегодня с 18: 00 до 23: 00 во всех регионах прогнозируются применения графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей. В то же время из-за ночной атаки на энергосистему объемы ограничений могут меняться.