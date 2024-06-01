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У Міненерго попередили про можливу зміну у графіках відключень світла на сьогодні через нічну атаку

Київ • УНН

 • 25173 перегляди

Вночі росія атакувала енергетичні об'єкти в 5 регіонах, що може стати причиною потенційних змін у графіках відключення електроенергії по Україні.

Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів. Водночас через  нічну атаку на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство енергетики України.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою у вечірні години з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. Також у певні години Україна для балансування енергосистеми передавала надлишки електроенергії до енергосистеми Польщі

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що впродовж години застосовувалися обмеження для об’єктів ВДЕ у західному та південно-західному регіонах.

Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів. Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися

- інформує Міненерго.

Зазначається, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 26 946 МВт*год. Експорту не передбачається.

Додамо

Окрім того, Міненерго повідомило, що на Дніпропетровщині електромонтер під час виконання робіт був уражений електричним струмом та отримав опіки. Його доставлено до лікарні.

Доповнення

У ніч проти 1 червня росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Також зазначалося, що росія в ніч на 1 червня атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК.

Ворожа атака на Львівщину: є влучання у 3 обʼєкти критичної інфраструктури01.06.24, 10:30 • 103923 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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