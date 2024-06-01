В Минэнерго предупредили о возможном изменении в графиках отключений света на сегодня из-за ночной атаки

Сегодня с 18: 00 до 23: 00 во всех регионах прогнозируются применения графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей. В то же время из-за ночной атаки на энергосистему объемы ограничений могут меняться. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Министерство энергетики Украины.

За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью в вечерние часы из энергосистем Румынии, Польши и Словакии. Также в определенные часы Украина для балансировки энергосистемы передавала излишки электроэнергии в энергосистему Польши - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение часа применялись ограничения для объектов ВИЭ в Западном и Юго-Западном регионах.

Сегодня с 18: 00 до 23: 00 во всех регионах прогнозируются применения графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей. В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут изменяться - информирует Минэнерго.

Отмечается, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии-26 946 МВт*ч. Экспорта не предвидится.

Добавим

Кроме того, Минэнерго сообщило, что на Днепропетровщине электромонтер во время выполнения работ был поражен электрическим током и получил ожоги. Он доставлен в больницу.

Дополнение

В ночь на 1 июня россия атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Также отмечалось, что россия в ночь на 1 июня атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК.

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