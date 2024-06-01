Вражеская атака на Львовщину: есть попадание в 3 объекта критической инфраструктуры

Во время вражеской атаки в ночь на 1 июня 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области. Есть разрушения. Об этом сообщил председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий, передает УНН.

Во время затяжной воздушной тревоги, которая длилась с 03:29 по 06:10, 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области. Есть разрушения. Погибших и травмированных предварительно нет - - написал Козицкий в Telеrgram.

По его словам, зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ЧВК "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "шахедов".

Напомню, территория ответственности ЧВК "Запад" -это 8 областей: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая. Во время тревоги защитники неба уничтожили цели и над Львовской областью. Системы жизнеобеспечения на Львовщине работают в штатном режиме - сообщил Telrgram.

Напомним

В ночь на 1 июня россия атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Также отмечалось, что россия в ночь на 1 июня атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК.

Ночью ПВО сбила 35 ракет и 46 дронов