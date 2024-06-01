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Ворожа атака на Львівщину: є влучання у 3 обʼєкти критичної інфраструктури

Ворожа атака на Львівщину: є влучання у 3 обʼєкти критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 103922 перегляди

Під час ворожої атаки в ніч на 1 червня шість крилатих ракет вразили три об'єкти критично важливої інфраструктури у Львівській області, що призвело до руйнувань, але обійшлося без жертв.

Під час ворожої атаки у ніч проти 1 червня 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Є руйнування. Про це повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький, передає УНН.

Під час затяжної повітряної тривоги, яка тривала з 03:29 по 06:10, 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Є руйнування. Загиблих та травмованих попередньо немає

- написав Козицький в Telеrgram. 

За його словами, зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "шахедів".

Нагадаю, територія відповідальності ПвК "Захід" – це 8 областей: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька. Під час тривоги оборонці неба знищили цілі і над Львівською областю. Системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі

- повідомив Telrgram. 

Нагадаємо

У ніч проти 1 червня росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Також зазначалося, що росія в ніч на 1 червня атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК.

Уночі ППО збила 35 ракет та 46 дронів01.06.24, 08:10 • 32192 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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