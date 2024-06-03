Графики отключений света в Украине могут действовать минимум в течение двух лет - эксперт
Киев • УНН
Украине нужно несколько лет, чтобы полностью восстановить свои генерирующие мощности, поэтому украинцы должны быть готовы к долгосрочным ограничениям электроснабжения из-за постоянных ударов России по энергетической инфраструктуре.
Для полного восстановления генерационных мощностей Украине нужно минимум несколько лет, поэтому украинцам нужно быть готовыми к длительному действию ограничения электроэнергии. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Media Center Ukraine – Ukrinform, передает УНН.
детали
По его словам, сегодня из-за постоянных российских ударов по энерго инфраструктуре в Украине - нехватка генерационных мощностей.
Но, если честно, все, что мы можем делать – привыкать, что это нормальное положение вещей. В периоде между два и пять лет мы сможем восстановить генерацию до ситуации, когда ограничений потребителей вообще не будет, все работает хорошо, как должно работать
По его прогнозу, украинцам стоит привыкать к постоянным ограничениям электроэнергии днем. А впрочем, в Киеве отключения будут длиннее, чем в других регионах.
Сахарук о двух станциях ДТЭК, которые атаковала рф: очень серьезное разрушение оборудования1 июня 2024, 14:05 • 64488 просмотров
До того мы живем в режиме нормальной ситуации ограничений на 4-6 часов в течение суток по всей стране, а для Киева этот срок составляет 6-8 часов в течение суток
Напомним
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что в результате атак россиян на энергетическую систему Украины уничтожено 9,2 ГВт генерации
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Графики отключений света в Украине могут действовать минимум в течение двух лет - эксперт
Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта
На Буковине разоблачены чиновники, которые организовали незаконную рубку леса на почти 4 млн грн
Ситуация в Черном море остается стабильной, российских кораблей не наблюдается - Плетенчук
На фронте уже состоялось 59 столкновений, россияне активизировались на Харьковском направлении-Генштаб
В Киеве будут судить мошенников, которые под видом благотворительного фонда собрали около 5 миллионов гривен
Чтобы подготовиться к "сложному отопительному сезону": в правительстве рассматривают отмену пошлины и НДС, льготные кредиты на энергооборудование
Атаки рф на энергосистему: уничтожено более 9 ГВт генерации
Дональд Трамп теперь в TikTok: сначала бывший президент хотел запретить сеть, а теперь сам завел аккаунт
Несмотря на то, что рынок фактически не существует, морпехи все равно продолжают удерживать этот плацдарм-Плетенчук
Популярные
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"
3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых
Публикации
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Графики отключений света в Украине могут действовать минимум в течение двух лет - эксперт
Украине нужно несколько лет, чтобы полностью восстановить свои генерирующие мощности, поэтому украинцы должны быть готовы к долгосрочным ограничениям электроснабжения из-за постоянных ударов России по энергетической инфраструктуре.
Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта
Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта.
На Буковине разоблачены чиновники, которые организовали незаконную рубку леса на почти 4 млн грн
Чиновники на Буковине организовали незаконную вырубку 206 деревьев на сумму почти 4 миллиона гривен, подделав документы и привлекая частную фирму.
Ситуация в Черном море остается стабильной, российских кораблей не наблюдается - Плетенчук
По словам представителя Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, враг не выводил большинство кораблей своего черноморского флота в море, кроме подводной лодки "варшавянка".
На фронте уже состоялось 59 столкновений, россияне активизировались на Харьковском направлении-Генштаб
С начала суток на фронте произошло 59 боевых столкновений, причем россияне активизировались на Харьковском направлении. На Покровском направлении наиболее горячо-там количество боев возросло до 27.
В Киеве будут судить мошенников, которые под видом благотворительного фонда собрали около 5 миллионов гривен
Сотрудники правоохранительных органов передали в суд обвинительный акт в отношении трех человек, подозреваемых в мошенническом сборе около 5 миллионов гривен через подставную благотворительную организацию под видом помощи детям.
Чтобы подготовиться к "сложному отопительному сезону": в правительстве рассматривают отмену пошлины и НДС, льготные кредиты на энергооборудование
Правительство будет продвигать альтернативную энергогенерацию, рассматривает отмену импортных пошлин и НДС на энергооборудование, предоставление льготных кредитов на оборудование и установку газопоршневых установок в каждом регионе для подготовки к сложному отопительному сезону на фоне попыток России разрушить энергетическую систему.
Атаки рф на энергосистему: уничтожено более 9 ГВт генерации
Россия уничтожила 9,2 ГВт генерирующих мощностей Украины в результате ракетных ударов по ее энергетической инфраструктуре.
Дональд Трамп теперь в TikTok: сначала бывший президент хотел запретить сеть, а теперь сам завел аккаунт
Бывший президент США Дональд Трамп, вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года, присоединился к TikTok. Он разместил свое первое видео на платформе, которую он ранее пытался запретить.
Несмотря на то, что рынок фактически не существует, морпехи все равно продолжают удерживать этот плацдарм-Плетенчук
Несмотря на разрушение всех сооружений в крынках Херсонской области, украинские морские пехотинцы продолжают удерживать этот плацдарм, отражая многочисленные попытки противника штурмовать этот район и остров Нестрига.