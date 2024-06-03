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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Графики отключений света в Украине могут действовать минимум в течение двух лет - эксперт

Графики отключений света в Украине могут действовать минимум в течение двух лет - эксперт

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 12:05  •  1078 просмотра

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Украине нужно несколько лет, чтобы полностью восстановить свои генерирующие мощности, поэтому украинцы должны быть готовы к долгосрочным ограничениям электроснабжения из-за постоянных ударов России по энергетической инфраструктуре.

Для полного восстановления генерационных мощностей Украине нужно минимум несколько лет, поэтому украинцам нужно быть готовыми к длительному действию ограничения электроэнергии. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики  Александр Харченко во время брифинга в Media Center Ukraine – Ukrinform, передает УНН.

детали

По его словам, сегодня из-за постоянных российских ударов по энерго инфраструктуре в Украине - нехватка  генерационных мощностей. 

Но, если честно, все, что мы можем делать – привыкать, что это нормальное положение вещей. В периоде между два и пять лет мы сможем восстановить генерацию до ситуации, когда ограничений потребителей вообще не будет, все работает хорошо, как должно работать

- рассказывает аналитик. 

По его прогнозу, украинцам стоит привыкать к постоянным ограничениям электроэнергии днем. А впрочем, в Киеве отключения будут длиннее, чем в других регионах.

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До того мы живем в режиме нормальной ситуации ограничений на 4-6 часов в течение суток по всей стране, а для Киева этот срок составляет 6-8 часов в течение суток

- заметил Харченко.

Напомним

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