Завтра відключення світла можливі протягом усієї доби - "Укренерго"
Київ • УНН
У зв'язку з прогнозованим дефіцитом електроенергії 4 червня по всій Україні будуть діяти обмеження споживання, а в регіонах, що перевищують встановлені ліміти, будуть введені погодинні графіки відключення електроенергії.
Завтра, 4 червня, через прогнозований дефіцит електроенергії протягом доби по всій країні діятимуть ліміти на споживання. У разі їх перевищення в області запроваджуватимуть графіки погодинних відключень. Про це заявили в НЕК Укренерго, передає УНН.
Деталі
В компанії пояснюють, що у вівторок дефіцит в енергосистемі буде вищим , ніж сьогодні. Причиною називають - зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту.
Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.При перевищенні лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень світла
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Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що графіки відключень світла в Україні можуть діяти щонайменше протягом двох років