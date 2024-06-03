Завтра відключення світла можливі протягом усієї доби - "Укренерго"

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У зв'язку з прогнозованим дефіцитом електроенергії 4 червня по всій Україні будуть діяти обмеження споживання, а в регіонах, що перевищують встановлені ліміти, будуть введені погодинні графіки відключення електроенергії.

Завтра, 4 червня, через прогнозований дефіцит електроенергії протягом доби по всій країні діятимуть ліміти на споживання. У разі їх перевищення в області запроваджуватимуть графіки погодинних відключень. Про це заявили в  НЕК Укренерго, передає УНН

Деталі 

В компанії пояснюють, що у вівторок дефіцит в енергосистемі буде вищим , ніж сьогодні. Причиною називають  -  зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту. 

Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.При перевищенні лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень світла 

- заявили в НЕК "Укренерго". 

Атаки рф на енергосистему: знищено понад 9 ГВт генерації 03.06.24, 14:41 • 21215 переглядiв

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Нагадаємо

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що графіки відключень світла в Україні можуть діяти щонайменше протягом двох років

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