Розмір субсидії буде автоматично перерахований, з урахуванням нових тарифів на електроенергію
Київ • УНН
У зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію розмір субсидії для одержувачів буде автоматично перераховано Пенсійним фондом України. Це не вимагає від одержувачів субсидій повторного звернення.
Одержувачам субсидій не потрібно звертатись до органів Пенсійного фонду України для здійснення перерахунку, - розмір субсидії перерахують автоматично. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
Деталі
У зв’язку із зростанням тарифу на електроенергію буде автоматично перераховано розмір субсидії:
- одержувачам вже призначених субсидій не потрібно звертатись до органів Пенсійного фонду України для здійснення перерахунку розмірів виплат.
Цитата
Постановою Уряду від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" передбачено, що перерахунок житлової субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян здійснюється, зокрема, у разі зміни розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.
Доповнення
Окремо зазначається, що сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці – липні.
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