Размер субсидии будет автоматически пересчитан, с учетом новых тарифов на электроэнергию

Получателям субсидий не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины для осуществления перерасчета, - размер субсидии пересчитают автоматически. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

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В связи с ростом тарифа на электроэнергию будет автоматически пересчитан размер субсидии:

получателям уже назначенных субсидий не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины для осуществления перерасчета размеров выплат.

Цитата

Постановлением Правительства от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива" предусмотрено, что перерасчет жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения без обращения граждан осуществляется, в частности, в случае изменения размера цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. - заявили в фонде.

Дополнение

Отдельно отмечается, что сумма перечисленной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце – июле.

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