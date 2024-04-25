ВР приняла закон, который урегулирует размер и выплату пенсий тем, кто работал за рубежом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  110040 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  133367 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  140224 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  130471 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  118498 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104504 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102247 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137447 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157911 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154388 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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18 апреля 2024, 13:51  •  503799 просмотра

ВР приняла закон, который урегулирует размер и выплату пенсий тем, кто работал за рубежом

Парламент принял закон, который регулирует начисление пенсий тем, кто работал за рубежом и устанавливает правила прекращения пенсионных выплат в определенных случаях.

Экономика •   •  3652 просмотра
ВР приняла закон, который урегулирует размер и выплату пенсий тем, кто работал за рубежом

россияне утром массированно обстреляли Донецкую область: есть погибший и пятеро раненых

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате массированного обстрела россиян Донецкой области сегодня утром.

Война •   •  3614 просмотра
россияне утром массированно обстреляли Донецкую область: есть погибший и пятеро раненых

Германия поддержит введение ограничений на импорт российского СПГ в Европу

Германия поддерживает включение запрета на импорт российского сжиженного природного газа в следующий пакет санкций ЕС против россии. Об этом сказал вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, призвав другие страны последовать их примеру.

Война •   •  3813 просмотра
Германия поддержит введение ограничений на импорт российского СПГ в Европу

Парламент поддержал создание реестра пострадавших людей из-за агрессии рф

Верховная Рада Украины приняла законопроект о создании Государственного реестра лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Война •   •  4067 просмотра
Парламент поддержал создание реестра пострадавших людей из-за агрессии рф

В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.

Война •   •  10636 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

Сольский имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз выезжал за пределы Украины - прокурор

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, которого подозревают в захвате государственной земли, имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз покидал Украину во время военного положения, создавая риск побега.

политика •   •  10549 просмотра
Сольский имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз выезжал за пределы Украины - прокурор

Рада не смогла принять передачу администрирования ЕСВ в Пенсионный фонд

Верховная Рада не смогла принять законопроект №9569 о передаче администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование от Государственной налоговой службы в Пенсионный фонд с 2024 года.

Экономика •   •  10892 просмотра
Рада не смогла принять передачу администрирования ЕСВ в Пенсионный фонд

ВР легализовала домашних работников: что это значит

Верховная Рада приняла законопроект, который регулирует труд домашних работников, дает определение домашнего труда, устанавливает требования к трудовому договору, запрещает нанимать на работу несовершеннолетних до 16 лет и обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда.

Общество •   •  10227 просмотра
ВР легализовала домашних работников: что это значит

С начала полномасштабного вторжения более 950 тысяч украинцев выехали в Польшу - Сикорский

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, более 950 000 украинцев нашли долгосрочное убежище в Польше с начала полномасштабного вторжения России.

политика •   •  6953 просмотра
С начала полномасштабного вторжения более 950 тысяч украинцев выехали в Польшу - Сикорский

ПВО сбила вражескую ракету в Криворожском районе - ОВА

Силы противовоздушной обороны военной группировки "Восток" сбили вражескую ракету в районе Кривого Рога, в результате чего произошел взрыв.

Война •   •  9923 просмотра
ПВО сбила вражескую ракету в Криворожском районе - ОВА