ВР приняла закон, который урегулирует размер и выплату пенсий тем, кто работал за рубежом

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины" (рег. № 9453), передает УНН со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

Также парламент в целом проголосовал за законопроект об исчислении страхового стажа №9453. За него проголосовали 303 депутата - написал Гончаренко в Telegram.

Документ регулирует исчисление размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами, и отдельно для государств бывшего СССР и Российской Федерации (для военнослужащих).

Указанный вопрос требовал дополнительного урегулирования в связи с денонсацией соглашений по пенсионному обеспечению с государствами-участниками Содружества Независимых Государств. Ранее Пенсионный фонд Украины и пенсионный фонд Российской Федерации обменивались документами, которыми удостоверялись продолжительность трудового стажа и суммы заработка - сейчас такой обмен невозможен.

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Украина также вышла из Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения, из-за чего право на назначение пенсии в Украине потеряют граждане, которые приобрели стаж в других, кроме российской федерации, государствах-участниках СНГ.

Также документ устанавливает возможность зачисления в трудовой стаж, в том числе и на льготной основе, периода работы в странах, с которыми заключены соответствующие соглашения. Среди таких стран сейчас есть, в частности, Польша, Испания, Болгария, Грузия, Португалия.

В то же время, в документе указывается, что не засчитываются в страховой стаж любые периоды трудовой деятельности на временно оккупированных территориях Украины после 19 февраля 2014 года "лицу, которое после 19 февраля 2014 года проходило военную службу (службу) в Вооруженных Силах, органах внутренних дел, органах государственной безопасности, Национальной полиции, других военных формированиях, в том числе на должностях рядового и начальствующего состава, находилось на должностях государственной службы (в органах местного самоуправления, других государственных органах), в соответствующих органах (ф

Документ предусматривает также основания прекращения выплаты пенсии:

- в случае временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии и если лицо признано безвестно отсутствующим, пропавшим без вести или объявлено умершим в установленном законом порядке;

- тем, кто не получал их в течение 6 месяцев подряд в соответствующих организациях, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по соответствующим текущим счетам, а также если получатели пенсии не проходили физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Дополнительно предлагается восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц на общих основаниях.

Что касается физической идентификации лиц, то документ предусматривает возможность провести ее не только в органах Пенсионного фонда, но и в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID"), или путем удостоверения представителем консульства места жительства за рубежом.

В соответствии с нормами документа, такую идентификацию лицо должно проходить до 31 декабря каждого года.

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