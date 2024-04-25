Рада не смогла принять передачу администрирования ЕСВ в Пенсионный фонд

Верховная Рада не смогла принять законопроект №9569 о передаче администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование от Государственной налоговой службы в Пенсионный фонд с 2024 года, сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Рада провалила №9569 о передаче функции по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование от ГНС в Пенсионный фонд с 2024 года. За основу только 210, закон отклонен полностью - сообщил Железняк в Telegram.

Что предусматривает законопроект

Законопроект №9569 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" предусматривает объединение административных структур и возложение администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на Пенсионный фонд Украины.

Таким образом, взятие на учет страхователей, обеспечение сбора и учета страховых средств, контроль за полнотой и своевременностью их уплаты, ведение Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в том числе персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах, будет осуществлять Пенсионный фонд Украины в соответствии с законодательством.

Соответственно уплата единого взноса будет осуществляться в национальной валюте путем внесения соответствующих сумм единого взноса на счета территориальных органов Пенсионного фонда.

Проект закона уже якобы должен был выноситься на рассмотрение парламентариев в сессионном зале еще в марте этого года. Но тогда этого не произошло. По каким причинам - неизвестно.