ВР легализовала домашних работников: что это значит

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании труда домашних работников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и законопроект №5695.

Принято #5695 регулирование труда домашних работников. ЗА в целом - 231 - написал Железняк в Telegram.

Так, законопроект №5695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования труда домашних работников предлагает, в частности:

определить домашний труд как работу, выполняемую для домохозяйства по трудовому договору;

не считать домашним трудом работу для домохозяйства, которая осуществляется лицом нерегулярно и не более 40 часов в месяц;



заключение трудового договора с домашними работниками.



Не допускается принятие на работу домашним работником лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Также предлагается, что обеспечение безопасных и безвредных условий труда возлагается на работодателя, кроме случаев заключения между работником и работодателем трудового договора о дистанционной работе. Работник имеет право отказаться от выполнения тяжелых работ, работ с вредными или опасными условиями труда".