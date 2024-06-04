В среду в течение суток возможны отключения света по всей Украине - Укрэнерго

В среду, 5 июня, отключения электроэнергии могут применять в течение всех суток. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что завтра в энергосистеме в течение всех суток прогнозируется энергодефицит.

Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00: 00 до 24: 00.При превышении лимитов облэнерго будут применять для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений света - объясняют в "Укрэнерго".

В НКРЭКУ надеются, что отключений света станет меньше, но это будет не сразу после поднятия тарифа

Дополнение

В ДТЭК добавили, что завтра в Киеве, и Киевской, Одесской и Донецкой областях по указанию в течение всех суток будут действовать графики отключений.

Напомним

В Пенсионном фонде заявили, что в связи с повышением тарифов на электроэнергию размер субсидии для получателей будет автоматически пересчитан. Это не требует от получателей субсидий повторного обращения.