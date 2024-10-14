Уровень потребления электричества соответствует сезонным показателям - Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям, но сохраняется дефицит мощности в часы максимального потребления. 553 населенных пункта обесточены из-за боевых действий, непогоды и технических причин.
Уровень потребления соответствует сезонным показателям. В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, поэтому украинцев призывают пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00. Из-за боевых действий и по другим причинам по состоянию на утро обесточены 553 населенных пункта, сообщили в понедельник в Укрэнерго, передает УНН.
Потребление
По данным Укрэнерго, потребление соответствует сезонным показателям. Сегодня, 14 октября, его уровень, по состоянию на 9:30, был таким же, как в это время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 11 октября.
Вчера, 13 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,2% выше, чем в минувшее воскресенье, 6 октября. Как рассказали в Укрэнерго, причина такой динамики - снижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины.
Также в компании добавили, что из-за атаки рф в часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому призвали пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00.
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Обесточивание
Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 553 населенных пункта. В частности, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской областях.
Из-за последствий непогоды на утро были обесточены 30 населенных пунктов в Днепропетровской, Черниговской и Волынской областях.
По техническим причинам есть обесточенные потребители в Кировоградской и Запорожской областях.