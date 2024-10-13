Найближчі заморозки не призведуть до відключень світла – Міненерго
Київ • УНН
Енергосистема України працює стабільно, а короткочасні заморозки не вплинуть на її роботу. Вже проведено необхідні заходи, зокрема 9 блоків атомної генерації додають потужності для покриття збільшеного попиту.
Енергосистема на сьогодні працює стабільно, а ті заморозки, які прогнозують, не будуть тривалими, тому застосування графіків відключень електроенергії не прогнозується. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Відповідаючи на питання, чи повернуться графіки відключень через ймовірні заморозки в деяких регіонах на наступному тижні, Колісник відповів, що ні.
"Енергосистема на сьогодні працює стабільно, а ті заморозки, які прогнозують, не будуть тривалими. Хочеться зазначити, що опалювальний сезон починається за рішенням місцевих органів влади, коли температура нижча від +8 градусів понад три доби. На енергосистему впливають саме затяжні зменшення температур, оскільки це призводить до системного збільшення споживання, що, власне, впливає на роботу енергосистеми", - сказав Колісник.
Він зазначив, що вже проведено необхідний комплекс заходів, зокрема із випередженням графіків вжито всіх технічних заходів з підготовки функціонування об’єктів атомної генерації.
"Вже 9 блоків є в енергосистемі, що додає нам потужності, додає можливості покривати збільшений попит електричної енергії", - додав Колісник.
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