Підготовка до зими: "Укренерго" накопичило трикратний запас ремонтного обладнання

"Укренерго" накопичило трикратний запас ремонтного обладнання для підготовки до зими. Про це розповів т.в.о. голови правління компанії Олексій Брехт під час форуму "Енергія бізнесу 2024", передає УНН із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Ми маємо повний спектр відповідного силового електротехнічного обладнання, маємо резервний аварійний парк трансформаторів. Ми, напевно, в цю зиму готові, як ніколи, до всіх можливих сценаріїв – так, щоб належним чином на них реагувати", – зазначив Брехт.

Також т.в.о. голови правління "Укренерго" розповів, як накопичений співробітниками компанії досвід – в рази прискорив терміни відновлення пошкодженого устаткування.

"Під час останньої масованої ракетної атаки були удари по чотирьох наших підстанціях 750 кВ. І ми відновили їхню роботу в повному обсязі за 13 днів. Це завдяки тому, що ми маємо парк обладнання, фахову команду людей, які готові прийти і почати виконувати цю роботу. І у нас є все необхідне майже на об’єкті, який має відновлюватись – від цього дуже сильно залежить, скільки часу знадобиться. Ми навчились за три тижні встановлювати автотрансформатор, перевозячи його з іншого регіону. За три тижні, повірте, цього ніхто ніколи в житті не робив. Ми встановлюємо рекорди, на які зараз можуть рівнятися наші колеги", – сказав Брехт.

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Доповнення

Напередодні зими Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України, яку постійно атакує рф.