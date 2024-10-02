USAID виділяє 825 мільйонів доларів на підтримку енергетики України напередодні зими

Напередодні зими Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України, яку постійно атакує рф. про це заявила адміністраторка USAID Саманта Павер під час свого візиту до Києва, передає "Радіо Свобода", пише УНН.

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За її словами, ця сума – вдвічі більша, аніж USAID виділяв на енергетику минулого року.

З наближенням зими Путін знову атакує енергетичну інфраструктуру, сподіваючись використати холодну погоду як зброю проти українського народу. Тому ми виділили 825 мільйонів доларів на енергетичну систему України цієї зими. Це майже вдвічі більше, ніж ми інвестували минулого року. І ці ресурси тепер дозволять нам підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності й захищає критично важливу інфраструктуру

Також Саманта Павер оголосила про запуск 5-річної програми реабілітації українців "Rehab for you", на яку агентство виділило 13 мільйонів доларів. За словами Павер, нині в Україні понад 250 000 людей потребують реабілітаційної підтримки.

Доповнення

Окрім того, як вже писали в УНН USAID виділяє 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Кошти виділяють через USAID і Державний департамент США, зазначила Саманта Павер.

Це нове фінансування допоможе забезпечити життєво необхідні речі, такі як їжа, житло й медичні послуги для українців всередині країни і переміщених осіб за її межами. Важливо, що це також допоможе домогосподарствам підготуватися до холодів, які ми відчуваємо вже сьогодні. Термоковдри, постільна білизна, зимовий одяг