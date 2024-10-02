Шмигаль зустрівся з адміністраторкою USAID: говорили про відновлення енергетики та реформу митниці
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з адміністраторкою USAID Самантою Пауер. Вони обговорили відновлення енергетики, підтримку бізнесу та реформи, зокрема митниці.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з адміністраторкою USAID Самантою Пауер. Вони обговорили відновлення енергетики України та інші важливі спільні проєкти. Про це глава українського уряду розповів в Telegram, передає УНН.
Деталі
Провели насичену й продуктивну зустріч із Адміністратором USAID Самантою Пауер. Енергетика — пріоритет номер один. Готуємося до складної зими. Скоординували наші потреби в обладнанні для відновлення й децентралізації енергосистеми
Також серед тем обговорення були й інші проєкти, зокрема, відновлення житлових будинків та забезпечення Миколаєва питною водою.
Подякував USAID за програми підтримки малого й середнього бізнесу. Прагнемо розвивати співпрацю в цьому напрямку, зокрема в аграрному секторі. Окремо торкнулися теми реалізації реформ. USAID готове допомагати й інвестувати в реформу митниці
Нагадаємо
Адміністраторка USAID Саманта Павер оголосила про виділення $237 млн на підтримку потребуючих українців. Кошти підуть на життєво необхідну допомогу, включаючи медичну та ринкову, для постраждалих від конфлікту з наближенням зими.