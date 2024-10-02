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Шмыгаль встретился с администратором USAID: говорили о восстановлении энергетики и реформе таможни

Шмыгаль встретился с администратором USAID: говорили о восстановлении энергетики и реформе таможни

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 15:32  •  2339 просмотра

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с администратором USAID Самантой Пауэр. Они обсудили восстановление энергетики, поддержку бизнеса и реформы, в частности таможни.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с администратором USAID Самантой Пауэр. Они обсудили восстановление энергетики Украины и другие важные совместные проекты. Об этом глава украинского правительства рассказал в Telegram, передает УНН.

Детали

Провели насыщенную и продуктивную встречу с Администратором USAID Самантой Пауэр. Энергетика - приоритет номер один. Готовимся к сложной зиме. Скоординировали наши потребности в оборудовании для восстановления и децентрализации энергосистемы

- заявил Шмыгаль. 

Также среди тем обсуждения были и другие проекты, в частности, восстановление жилых домов и обеспечение Николаева питьевой водой. 

Поблагодарил USAID за программы поддержки малого и среднего бизнеса. Стремимся развивать сотрудничество в этом направлении, в частности в аграрном секторе. Отдельно коснулись темы реализации реформ. USAID готово помогать и инвестировать в реформу таможни

- подытожил премьер-министр Украины. 

Напомним,

Администратор USAID Саманта Пауэр объявила о выделении $237 млн на поддержку нуждающихся украинцев. Средства пойдут на жизненно необходимую помощь, включая медицинскую и рыночную, для пострадавших от конфликта с приближением зимы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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