Шмыгаль встретился с администратором USAID: говорили о восстановлении энергетики и реформе таможни

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с администратором USAID Самантой Пауэр. Они обсудили восстановление энергетики Украины и другие важные совместные проекты. Об этом глава украинского правительства рассказал в Telegram, передает УНН.

Детали

Провели насыщенную и продуктивную встречу с Администратором USAID Самантой Пауэр. Энергетика - приоритет номер один. Готовимся к сложной зиме. Скоординировали наши потребности в оборудовании для восстановления и децентрализации энергосистемы - заявил Шмыгаль.

Также среди тем обсуждения были и другие проекты, в частности, восстановление жилых домов и обеспечение Николаева питьевой водой.

Поблагодарил USAID за программы поддержки малого и среднего бизнеса. Стремимся развивать сотрудничество в этом направлении, в частности в аграрном секторе. Отдельно коснулись темы реализации реформ. USAID готово помогать и инвестировать в реформу таможни - подытожил премьер-министр Украины.

Напомним,

Администратор USAID Саманта Пауэр объявила о выделении $237 млн на поддержку нуждающихся украинцев. Средства пойдут на жизненно необходимую помощь, включая медицинскую и рыночную, для пострадавших от конфликта с приближением зимы.