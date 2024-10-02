USAID выделяет 825 миллионов долларов на поддержку энергетики Украины накануне зимы

Накануне зимы Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины, которую постоянно атакует рф. Об этом заявила администратор USAID Саманта Павер во время своего визита в Киев, передает «Радио Свобода», пишет УНН.

Детали

По ее словам, эта сумма - вдвое больше, чем USAID выделял на энергетику в прошлом году.

С приближением зимы Путин снова атакует энергетическую инфраструктуру, надеясь использовать холодную погоду как оружие против украинского народа. Поэтому мы выделили 825 миллионов долларов на энергетическую систему Украины этой зимой. Это почти вдвое больше, чем мы инвестировали в прошлом году. И эти ресурсы теперь позволят нам поддержать тех, кто проводит ремонтные работы, наращивает мощности и защищает критически важную инфраструктуру - заявила администратор USAID.

Также Саманта Пауэр объявила о запуске 5-летней программы реабилитации украинцев «Rehab for you», на которую агентство выделило 13 миллионов долларов. По словам Пауэр, сейчас в Украине более 250 000 человек нуждаются в реабилитационной поддержке.

Дополнение

Кроме того, как уже писали в УНН USAID выделяет 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. Средства выделяют через USAID и Государственный департамент США, отметила Саманта Пауэр.

Это новое финансирование поможет обеспечить жизненно необходимые вещи, такие как еда, жилье и медицинские услуги для украинцев внутри страны и перемещенных лиц за ее пределами. Важно, что это также поможет домохозяйствам подготовиться к холодам, которые мы ощущаем уже сегодня. Термоодеяла, постельное белье, зимняя одежда - пояснила администратор Агентства США по международному развитию.

Напомним,

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с администратором USAID Самантой Пауэр. Они обсудили восстановление энергетики, поддержку бизнеса и реформы, в частности таможни.