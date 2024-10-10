Подготовка к зиме: "Укрэнерго" накопило трехкратный запас ремонтного оборудования

«Укрэнерго» накопило трехкратный запас ремонтного оборудования для подготовки к зиме. Об этом рассказал и.о. председателя правления компании Алексей Брехт во время форума «Энергия бизнеса 2024», передает УНН со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».

«Мы имеем полный спектр соответствующего силового электротехнического оборудования, имеем резервный аварийный парк трансформаторов. Мы, наверное, в эту зиму готовы, как никогда, ко всем возможным сценариям - так, чтобы должным образом на них реагировать», - отметил Брехт.

Также врио председателя правления «Укрэнерго» рассказал, как накопленный сотрудниками компании опыт - в разы ускорил сроки восстановления поврежденного оборудования.

«Во время последней массированной ракетной атаки были удары по четырем нашим подстанциям 750 кВ. И мы восстановили их работу в полном объеме за 13 дней. Это благодаря тому, что мы имеем парк оборудования, профессиональную команду людей, которые готовы прийти и начать выполнять эту работу. И у нас есть все необходимое почти на объекте, который должен восстанавливаться - от этого очень сильно зависит, сколько времени понадобится. Мы научились за три недели устанавливать автотрансформатор, перевозя его из другого региона. За три недели, поверьте, этого никто никогда в жизни не делал. Мы устанавливаем рекорды, на которые сейчас могут равняться наши коллеги», - сказал Брехт.

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Дополнение

В преддверии зимы Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины, которую постоянно атакует рф.