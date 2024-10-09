Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Обеспечение объектов критической инфраструктуры и жилых домов альтернативными источниками энергоснабжения, приобретение техники для уборки снега - о том, что еще делают в Броварской громаде в рамках подготовки к зиме и возможных отключений света рассказал городской голова Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

"Конечно, ни один руководитель громады не может быть на 100% доволен подготовкой к зиме и отопительному сезону. К тому же сейчас трудно предсказать, какой зимой будет ситуация с электроснабжением. Но практически все, что мы запланировали на данный момент мы сделали. Для нас важно, чтобы зимой жилой фонд был со светом и теплом, а коммунальные учреждения и объекты имели возможность бесперебойно работать.

Приятно, что во второй половине этого года активизировались жители многоквартирных домов, руководители ОСМД и ЖСК: начали покупать альтернативные источники энергоснабжения и подавать заявки на частичное возмещение их стоимости. По этой программе, которая действует в нашей громаде с осени 2022 года, в этом году мы уже выделили более 500 тысяч гривен.

Также из основного хочу отметить, что к отопительному сезону подготовлено почти 60 котельных и центральных тепловых пунктов города. С целью обеспечения резервного питания на основных объектах централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения установлены дизельные генераторы в количестве 25 шт. мощностью от 7,5 до 500 кВт

Проведены все необходимые подготовительные работы по внутридомовым системам многоэтажек. В частности, гидравлические испытания и промывка систем отопления.

Клиническая и детская больницы оборудованы солнечными электростанциями.

Проведены работы по улучшению энергоэффективности в детсадах и лицеях громады", - отметил Игорь Сапожко.

Продолжается также подготовка коммунальной техники к работе в зимний период. По словам мэра Броваров, на балансе коммунального предприятия "Бровары-Благоустройство" сейчас есть 33 единицы специализированной техники. В этом году КП пополнило свой автопарк четырьмя машинами дорожными комбинированными и четырьмя тракторами с навесным оборудованием со щеткой и отвалом, которые будут привлечены к расчистке улиц города в зимний период.

Для посыпки дорог и тротуаров на коммунальном предприятии в наличии есть 2,4 тонны речного песка, три тонны раствора бишофита "Анти-лед".

Кроме этого, на случай отключений света практически все светофорные объекты Броваров уже оборудованы альтернативными источниками питания, которые могут работать при минусовых температурах.

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