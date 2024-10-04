Не розряджаються на морозі та мають більшу кількість циклів заряду – мер Броварів про системи, якими обладнали світлофори громади

У Броварській громаді практично завершене облаштування світлофорних об’єктів альтернативними джерелами живлення. У разі відключень світла, обладнання дозволить світлофорам навіть при мінусовій температурі. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Фактично гібридні сонячні інвертори та акумуляторні батареї для забезпечення безперебійного функціонування світлофорів під час можливих відключень електроенергії встановлено на 26 об’єктах. Це практично 98% усіх світлофорних об’єктів у Броварах. За оцінками фахівців, обладнання, що встановлено у нашому місті, має значно більшу кількість циклів заряду та не втрачає ємності при мінусових температурах - написав Ігор Сапожко.

Нагадаємо

Автономними джерелами енергопостачання світлофорні об’єкти почали облаштовувати в грудні 2022 року. Тоді сонячні панелі з акумуляторами та інвертором були встановлені на одному найбільш жвавих перехресть міста: вулиці Київська – В’ячеслава Чорновола – Героїв України. Вартість робіт склала близько 365 тисяч гривень.

У червні-липні 2024 року інверторами та батареями обладнали світлофори на перехрестях вулиць Київської та Чорних запорожців, Київської та Ярослава Мудрого, Київської та Симона Петлюри, Київської та Героїв України, Київської та Тараса Шевченка. Орієнтовна вартість по кожному з цих об’єктів склала близько 80 тисяч гривень.

У серпні цього року місто закупило обладнання на два мільйони гривень для облаштування альтернативними джерелами енергопостачання усіх світлофорних об’єктів міста.