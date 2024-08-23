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У Броварах під час можливих відключень світла будуть працювати усі світлофори – мер міста Ігор Сапожко

У Броварах під час можливих відключень світла будуть працювати усі світлофори – мер міста Ігор Сапожко

Київ • УНН

 • 13256 перегляди

Бровари закуповують обладнання для автономного електропостачання всіх світлофорів на суму близько 2 млн грн. Мер Ігор Сапожко повідомив, що це забезпечить безпеку руху під час можливих відключень світла.

У Броварах купують обладнання для забезпечення усіх світлофорних об’єктів громади автономним електропостачанням. Орієнтовна вартість становить близько двох мільйонів гривень. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.

Деталі

Мер зазначив, що триває закупівля обладнання для облаштування аналогічними альтернативними джерелами ще 25 світлофорних об’єктів громади.

Безперебійна робота світлофорів – це безпека пасажирів і водіїв. Ми розпочали з найбільш жвавих перехресть, і поступово забезпечимо альтернативним електропостачанням усі світлофорні об’єкти громади. Зараз закуповуємо обладнання приблизно на два мільйони гривень

- розповів Ігор Сапожко.

Міський голова нагадав, що автономним джерелом енергопостачання перший світлофорний об’єкт був обладнаний ще у грудні 2022 року. Тоді сонячні панелі з акумуляторами та інвертором були встановлені на одному найбільш жвавих перехресть міста: вулиці Київська – В’ячеслава Чорновола – Героїв України. Вартість робіт склала близько 365 тисяч гривень.

У червні-липні цього року інверторами та батареями обладнали світлофори на перехрестях вулиць Київської та Чорних запорожців, Київської та Ярослава Мудрого, Київської та Симона Петлюри, Київської та Героїв України, Київської та Тараса Шевченка. Орієнтовна вартість по кожному з цих об’єктів склала близько 80 тисяч гривень

- зазначив міський голова Броварів.

У Броварах на перехрестях світлофори облаштовують автономним живленням: мер Ігор Сапожко пояснив, які саме обрали22.07.24, 09:44 • 51578 переглядiв

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