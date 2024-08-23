В Броварах во время возможных отключений света будут работать все светофоры - мэр города Игорь Сапожко
Киев • УНН
Бровары закупают оборудование для автономного электроснабжения всех светофоров на сумму около 2 млн грн. Мэр Игорь Сапожко сообщил, что это обеспечит безопасность движения во время возможных отключений света.
В Броварах покупают оборудование для обеспечения всех светофорных объектов громады автономным электроснабжением. Ориентировочная стоимость составляет около двух миллионов гривен. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.
Детали
Мэр отметил, что продолжается закупка оборудования для обустройства аналогичными альтернативными источниками еще 25 светофорных объектов громады.
Бесперебойная работа светофоров - это безопасность пассажиров и водителей. Мы начали с наиболее оживленных перекрестков, и постепенно обеспечим альтернативным электроснабжением все светофорные объекты громады. Сейчас закупаем оборудование примерно на два миллиона гривен
Городской голова напомнил, что автономным источником энергоснабжения первый светофорный объект был оборудован еще в декабре 2022 года. Тогда солнечные панели с аккумуляторами и инвертором были установлены на одном наиболее оживленных перекрестков города: улицы Киевская - Вячеслава Черновола - Героев Украины. Стоимость работ составила около 365 тысяч гривен.
В июне-июле этого года инверторами и батареями оборудовали светофоры на перекрестках улиц Киевской и Черных запорожцев, Киевской и Ярослава Мудрого, Киевской и Симона Петлюры, Киевской и Героев Украины, Киевской и Тараса Шевченко. Ориентировочная стоимость по каждому из этих объектов составила около 80 тысяч гривен
У Броварах на перехрестях світлофори облаштовують автономним живленням: мер Ігор Сапожко пояснив, які саме обрали22 июля 2024, 06:44 • 51240 просмотров