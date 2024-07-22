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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Броварах на перекрестках светофоры обустраивают автономным питанием: мэр Игорь Сапожко объяснил, какие именно выбрали

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 06:44  •  14865 просмотра

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В Броварах обустраивают светофоры автономным питанием на наиболее оживленных перекрестках. Мэр Игорь Сапожко сообщил об уже оборудованных и запланированных локациях, подчеркивая важность безопасности на дорогах города.

В Броварах автономным питанием оборудовали светофорные объекты еще на трех перекрестках. С какой целью проводятся такие работы, почему выбрали именно эти места, и на каких перекрестках уже в ближайшее время светофоры не будут зависеть от центрального электроснабжения, рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

По словам мэра, безопасность на дорогах Броваров является одним из приоритетов городской власти, а из-за длительных отключений света не работают светофоры, что создает угрозу возникновения аварийных ситуаций. Именно поэтому, было решено обеспечить автономным питанием, в первую очередь, светофорные объекты на наиболее оживленных перекрестках, где всегда много людей и значительный поток автомобилей.

"Уже обустроены инверторами и батареями светофоры на перекрестках улиц Киевской и Черных запорожцев, Киевской и Ярослава Мудрого, Киевской и Симона Петлюры, Киевской и Героев Украины.

В планах на ближайшее время обеспечение автономным оборудованием светофорных объектов на перекрестке улиц Киевской и Тараса Шевченко", - отметил Игорь Сапожко.

Городской голова добавил, что постепенно планируется обеспечить энергонезависимость всех светофорных объектов города, ведь это безопасность людей: как пешеходов, так и водителей.

Светофоры в Броварах не будут зависеть от отключений света16 июля 2024, 14:26 • 13338 просмотров

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