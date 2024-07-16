В Броварах продолжают оснащать светофоры альтернативными источниками питания, чтобы их работа не зависела от отключений света. Третий такой объект появился на одном из перекрестков города. Об этом в своем tg-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

Мэр напомнил, что оснащение городских светофоров альтернативными источниками питания началось в июле. Планируется, что все светофоры в Броварах будут переведены в режим "нон-стоп".

"Сегодня уже третий светофор - на перекрестке улиц Петлюры-Киевская-Чубинского - оснастили независимым от электроэнергии инверторным оборудованием.

В ближайшее время планируем обеспечить бесперебойную работу еще одного светофорного объекта на наиболее загруженном перекрестке, а затем постепенно переведем все светофоры в режим "нон-стоп", - написал Сапожко.

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