В связи с отключением тех или иных участков Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает корреспондент УНН.

Детали

Он рассказал, что отключение линий электроснабжения влияет на регулирование перекрестков, поскольку выключаются светофоры.

Конечно, все перекрестки оборудованы дорожными знаками, которые регулируют очередность проезда. Но крупные перекрестки с оживленным движением требуют дополнительного внимания. Поэтому запланирован и внедряется комплекс мероприятий для регулирования наиболее важных перекрестков в областных центрах, чтобы снизить пробки - рассказал он.

По его словам, в Киеве определены 55 перекрестков, которые во время отключений электроэнергии могут регулироваться. В других городах также проведен соответствующий анализ.

Он отметил, что все перекрестки в ручном режиме регулировать не получится, поэтому водители должны обращать особое внимание на правила и очередность проезда.

Также Билошицкий рассказал, что осуществляется ряд мероприятий по автомизации светофоров, которые можно подключить к генераторам или альтернативным источникам питания.

Добавим

Представитель полиции отметил, что пешеходы также должны принять дополнительные меры для собственной безопасности.

Важно сейчас обозначить себя на дороге в темные периоды суток, добавив к одежде светоотражающие элементы. Пешехода в темной одежде в темное время суток на дороге почти не заметно. Поэтому если не можете найти светоотражающие элементы, надо надевать белую или желтую одежду - сказал он.

По его словам, в светлой одежде пешехода можно увидеть за 50-70 метров, а элементы, отражающие свет, позволяют водителям увидеть пешехода за 120-130 метров.

Из-за непогоды в Киевской области аварийные отключения света