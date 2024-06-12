У поліції розповіли, як регулюватимуть перехрестя в умовах вимкнення електроенергії та непрацюючих світлофорів

У зв'язку з відключенням тих чи інших ділянок доріг від електропостачання та вимикання світлофорів, поліція розробляє заходи для регулювання перехресть. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає кореспондент УНН.

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Він розповів, що відключення ліній електропостачання впливає на регулювання перехресть, оскільки вимикаються світлофори.

Звісно, всі перехрестя обладнані дорожніми знаками, які регулюють черговість проїду. Але великі перехрестя зі жвавим рухом потребують додаткової уваги. Тому заплановано і впроваджується комплекс заходів для регулювання найбільш важливих перехресть в обласних центрах, щоб знизити затори

За його словами, у Києві визначено 55 перехресть, які під час відключень електроенергії можуть регулюватися. В інших містах також проведено відповідний аналіз.

Він зазначив, що усі перехрестя в ручному режимі регулювати не вийде, тому водії мають звертати особову увагу на правила та черговість проїзду.

Також Білошицькій розповів, що здійснюється ряд заходів щодо автомізації світлофорів, які можна підключити до генераторів або альтернативних джерел живлення.

Додамо

Представник поліції відзначив, що пішохіди також мають вжити додаткових заходів для власної безпеки.

Важливо зараз позначити себе на дорозі в темні періоди доби, додавши до одягу світловідбивальні елементи. Пішохіда у темному одязі в темну пору добу на дорозі майже не помітно. Тому якщо не можете знайти світловідбивальні елементи, треба вдягати білий або жовтий одяг