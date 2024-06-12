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Через негоду на Київщині аварійні відключення світла

Через негоду на Київщині аварійні відключення світла

Київ • УНН

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Через грозу зі зливою та вітром до 25 м/с у Київській області було знеструмлено 36 ліній електропередач та 611 трансформаторних підстанцій, що призвело до аварійних відключень електроенергії.

Через негоду у Київській області аварійні відключення світла, повідомили у ДТЕК Київські регіональні мережі та Київській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Через негоду маємо нові аварійні відключення. Внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 м/с на ранок 12 червня знестумлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Грозовий фронт зачепив всі регіони Київщини", - вказали у ДТЕК у соцмережах.

Як зазначається, фахівці вже ліквідовують наслідки негоди. Завдання - максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги - 10 кВ та перейти на заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки. Сильний вітер із дощем, як зазначається, ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що сильна злива накрила також і Київ.

У Київській ОВА тим часом нагадали, що 12 червня обмеження електроспоживання на Київщині - з 15:00 до 23:00. Графіки стабілізаційних відключень - на платформах ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Завтра по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла11.06.24, 18:02 • 25409 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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