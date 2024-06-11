Завтра по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла
Київ • УНН
Завтра, 12 червня з 15:00 до 23:00 по всій Україні відбудуться погодинні відключення електроенергії у зв'язку з підвищеним енергоспоживанням.
У середу, 12 червня, графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись по всій Україні. Про це попередили у НЕК "Укренерго", передає УНН.
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Завтра, 12 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00
В компанії пояснюють, що причина такого рішення - зростання енергоспоживання через спеку. Водночас в НЕК підкреслили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
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