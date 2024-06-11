ЄС мобілізує 1000 генераторів для забезпечення аварійного електропостачання в Україні
Київ • УНН
ЄС мобілізує 1000 електрогенераторів зі свого кризового резерву rescEU для забезпечення аварійного енергопостачання України.
ЄС мобілізує 1000 електрогенераторів зі свого кризового резерву rescEU для забезпечення аварійного енергопостачання Україні, повідомив у вівторок європейський комісар з питань врегулювання криз Янез Ленарчич, пише УНН.
Відключення електроенергії стали повсякденною реальністю в Україні. Ми маємо терміново відреагувати на цю енергетичну кризу, щоб переконатися, що Україна переживе наступну зиму. ЄС мобілізує 1000 електрогенераторів зі свого кризового резерву rescEU для забезпечення аварійного енергопостачання Україні
Нагадаємо
ЄС підписав перші гарантійні угоди на суму 1,4 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility, запустивши її інвестиційну складову Ukraine Investment Framework для прискорення відновлення України, особливо в секторі енергетики.