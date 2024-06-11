ЕС мобилизует 1000 генераторов для обеспечения аварийного электроснабжения в Украине
Киев • УНН
ЕС мобилизует 1000 электрогенераторов из своего кризисного резерва rescEU для обеспечения аварийного энергоснабжения Украины.
ЕС мобилизует 1000 электрогенераторов из своего кризисного резерва rescEU для обеспечения аварийного энергоснабжения Украины, сообщил во вторник европейский комиссар по вопросам урегулирования кризисов Янез Ленарчич, пишет УНН.
Отключения электроэнергии стали повседневной реальностью в Украине. Мы должны срочно отреагировать на этот энергетический кризис, чтобы убедиться, что Украина переживет следующую зиму. ЕС мобилизует 1000 электрогенераторов из своего кризисного резерва rescEU для обеспечения аварийного энергоснабжения Украины
Напомним
ЕС подписал первые гарантийные соглашения на сумму 1,4 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, запустив ее инвестиционную составляющую Ukraine Investment Framework для ускорения восстановления Украины, особенно в секторе энергетики.