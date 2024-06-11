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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС мобилизует 1000 генераторов для обеспечения аварийного электроснабжения в Украине

ЕС мобилизует 1000 генераторов для обеспечения аварийного электроснабжения в Украине

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 13:39  •  9462 просмотра

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ЕС мобилизует 1000 электрогенераторов из своего кризисного резерва rescEU для обеспечения аварийного энергоснабжения Украины.

ЕС мобилизует 1000 электрогенераторов из своего кризисного резерва rescEU для обеспечения аварийного энергоснабжения Украины, сообщил во вторник европейский комиссар по вопросам урегулирования кризисов Янез Ленарчич, пишет УНН.

Отключения электроэнергии стали повседневной реальностью в Украине. Мы должны срочно отреагировать на этот энергетический кризис, чтобы убедиться, что Украина переживет следующую зиму. ЕС мобилизует 1000 электрогенераторов из своего кризисного резерва rescEU для обеспечения аварийного энергоснабжения Украины

- написал Ленарчич в X.

Напомним

ЕС подписал первые гарантийные соглашения на сумму 1,4 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, запустив ее инвестиционную составляющую Ukraine Investment Framework для ускорения восстановления Украины, особенно в секторе энергетики.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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