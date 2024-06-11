ЄС запустив інвестиційний інструмент програми Ukraine Facility: що передбачається

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Київ • УНН

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ЄС підписав перші гарантійні угоди на суму 1,4 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility, запустивши її інвестиційну складову Ukraine Investment Framework для прискорення відновлення України, особливо в енергетичному секторі.

ЄС підписав перші гарантійні угоди на суму 1,4 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility, запустивши її інвестиційну складову Ukraine Investment Framework для прискорення відновлення України, особливо в секторі енергетики, повідомила у вівторок перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

"ЄС підписав перші гарантійні угоди на суму 1,4 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility, запустивши Ukraine Investment Framework для прискорення відновлення України, особливо в енергетичному секторі", - зазначила Свириденко у соцмережах.

З виконавчим віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом під час URC 2024, з її слів, підписали спільну заяву про підписання угод з міжнародними фінансовими інститутаціями (ЄБРР, ЄІБ, IFC, KfW, польським BGK) у межах Ukraine Investment Framework з Ukraine Facility на 1,4 млрд євро. Після цього Єврокомісія та різні міжнародні фінансові організації підписали гарантійні та грантові угоди.

Таким чином, запустили сам інвестиційний інструмент програми - Ukraine Investment Framework, який спрямований на залучення інвестицій для відновлення та розвитку України 

- вказала Свириденко у соцмережах.

Нові угоди, з її слів, включають €1 млрд кредитних гарантій і €400 млн змішаних грантів. Вони допоможуть приватним компаніям, малим і середнім підприємствам, муніципалітетам та державним підприємствам України. У фокусі роботи – ремонт, реконструкція та розвиток енергетичної інфраструктури. Інші програми підтримають транспортний і муніципальний сектори та нададуть фінансування для малих і середніх підприємств, особливо у деокупованих і прифронтових регіонах.

"Після рекордного падіння на 30% ВВП України минулого року зріс на 5,3%. Щоб підтримати це зростання, ми маємо швидко відновити зруйновану інфраструктуру, особливо енергетичну, залучити приватні інвестиції та підтримати зростання бізнесу. Перші угоди на суму 1,4 млрд євро у межах Ukraine Investment Framework допоможуть досягти цієї мети. Вдячні нашим партнерам за підтримку!" - зазначила Свириденко.

Які можливості отримає бізнес у межах інвестиційної складової Ukraine Facility від ЄС - відповідь Мінекономіки03.05.24, 17:47 • 20182 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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