ЕС подписал первые гарантийные соглашения на сумму 1,4 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, запустив ее инвестиционную составляющую Ukraine Investment Framework для ускорения восстановления Украины, особенно в секторе энергетики, сообщила во вторник первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

"ЕС подписал первые гарантийные соглашения на сумму 1,4 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, запустив Ukraine Investment Framework для ускорения восстановления Украины, особенно в энергетическом секторе", - отметила Свириденко в соцсетях.

С исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом во время URC 2024, по ее словам, подписали совместное заявление о подписании соглашений с международными финансовыми институтациями (ЕБРР, ЕИБ, IFC, KfW, польским BGK) в рамках Ukraine Investment Framework с Ukraine Facility на 1,4 млрд евро. После этого Еврокомиссия и различные международные финансовые организации подписали гарантийные и грантовые соглашения.

Таким образом, запустили сам инвестиционный инструмент программы - Ukraine Investment Framework, который направлен на привлечение инвестиций для восстановления и развития Украины - указала Свириденко в соцсетях.

Новые соглашения, по ее словам, включают €1 млрд кредитных гарантий и €400 млн смешанных грантов. Они помогут частным компаниям, малым и средним предприятиям, муниципалитетам и государственным предприятиям Украины. В фокусе работы - ремонт, реконструкция и развитие энергетической инфраструктуры. Другие программы поддержат транспортный и муниципальный секторы и предоставят финансирование для малых и средних предприятий, особенно в деоккупированных и прифронтовых регионах.

"После рекордного падения на 30% ВВП Украины в прошлом году вырос на 5,3%. Чтобы поддержать этот рост, мы должны быстро восстановить разрушенную инфраструктуру, особенно энергетическую, привлечь частные инвестиции и поддержать рост бизнеса. Первые соглашения на сумму 1,4 млрд евро в рамках Ukraine Investment Framework помогут достичь своей цели. Благодарны нашим партнерам за поддержку!"- отметила Свириденко.

Какие возможности получит бизнес в рамках инвестиционной составляющей Ukraine Facility от ЕС - ответ Минэкономики