Какие возможности получит бизнес в рамках инвестиционной составляющей Ukraine Facility от ЕС - ответ Минэкономики

Инвестиционная составляющая Ukraine Investment Framework в рамках программы Ukraine Facility от ЕС с бюджетом 9,3 млрд евро позволит открыть бизнесу доступ к дополнительному финансированию, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра экономики Владимир Кузьо указал, что Ukraine Investment Framework (UIF) - вторая составляющая Ukraine Facility. Она имеет целью мобилизовать инвестиции для восстановления и развития Украины.

Ukraine Investment Framework в размере 9,3 млрд евро позволит активизировать работу международных финансовых организаций в Украине, открыв бизнесу доступ к дополнительному финансированию. Для этого в рамках программы создается механизм Украинской гарантии в размере 7,8 млрд евро, которая обеспечит покрытие рисков, связанных с работой в стране в состоянии войны. Это позволит МФО расширить уже имеющиеся программы финансирования для украинского бизнеса и запустить новые инструменты, что сделает привлечение капитала более доступным для предпринимателей. Остальные 1,5 млрд евро от ЕС также будут направлены на смешанное финансирование для бизнеса и техническую помощь - отметил Владимир Кузьо.

Как указано, ЕС в рамках UIF будет предоставлять финансирование международным финансовым организациям, которые в свою очередь расширят собственные программы и будут создавать новые инструменты для Украины, а также оказывать поддержку украинским банкам-партнерам.

"UIF позволит бизнесу снизить требования к залогу при кредитовании, привлечь смешанное финансирование, сочетающее гранты и кредиты, а также получить техническую помощь при подготовке заявок на финансирование и доработке инвестиционных проектов. Такие возможности получат как государственные, так и частные компании", - отметил Владимир Кузьо.

В рамках UIF операции для частного сектора, как сообщается, будут инициироваться МФО на основе спроса частных компаний. В свою очередь государственные проекты будут инициированы правительством в рамках управления публичными инвестициями и единого перечня проектов.

Окончательно условия и программы для первого этапа UIF будут утверждены на Ukraine Recovery Conference 2024, которая состоится в Берлине 11-12 июня.

"На следующих этапах мы ожидаем, что программа дополнительно расширится и доступ к финансированию получит еще больше компаний. В то же время ключевой задачей для этого является формирование актуального перечня инвестиционных проектов, что позволит четко определить наши потребности и приоритеты. В дальнейшем сформированный перечень станет основой для переговоров с МФО и другими партнерами для улучшения программ финансирования", - подчеркнул Владимир Кузьо.

В рамках Ukraine Facility от ЕС утвердили правила для инвестиций: должно помочь мобилизовать до 40 млрд евро