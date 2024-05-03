Какие возможности получит бизнес в рамках инвестиционной составляющей Ukraine Facility от ЕС - ответ Минэкономики

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  126925 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  127612 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  129623 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  119862 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108539 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126585 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125230 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119421 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115180 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102003 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 11:08  •  318128 просмотра

Какие возможности получит бизнес в рамках инвестиционной составляющей Ukraine Facility от ЕС - ответ Минэкономики

Инвестиционные рамки для Украины на сумму 9,3 млрд евро в рамках программы ЕС Ukraine Facility предоставят украинскому бизнесу доступ к дополнительному финансированию от международных финансовых институтов через механизм гарантий на сумму 7,8 млрд евро и 1,5 млрд евро для смешанного финансирования и технической помощи.

Экономика •   •  4738 просмотра
Какие возможности получит бизнес в рамках инвестиционной составляющей Ukraine Facility от ЕС - ответ Минэкономики

Огонь наступает: в рф бушуют масштабные лесные пожары

Лесные пожары в Хабаровском крае россии за ночь увеличились на 17 000 гектаров до 47 600 гектаров, что привело к объявлению чрезвычайного положения в регионе, а граждане дышат дымом.

Криминал и ЧП •   •  5272 просмотра
Огонь наступает: в рф бушуют масштабные лесные пожары

Украина и Великобритания начинают сотрудничество в сфере зеленых инноваций в энергетике

Украина и Великобритания запускают 13 инновационных проектов в сфере зеленой энергетики в рамках программы InnovateUkraine, при этом Великобритания предоставляет 16 миллионов фунтов стерлингов для поддержки энергетической независимости Украины и перехода на зеленые технологии.

Экономика •   •  5741 просмотра
Украина и Великобритания начинают сотрудничество в сфере зеленых инноваций в энергетике

Отказалась станцевать лезгинку: в оккупированном Севастополе участник войны с Украиной ударил девушку ногой в лицо

В оккупированном Севастополе участник войны с Украиной ударил ногой в лицо девушку за отказ танцевать лезгинку. Нападавшего, предположительно члена формирования "шторм z", идентифицировали как члена "сво", который отдыхал в городе.

Война •   •  6800 просмотра
Отказалась станцевать лезгинку: в оккупированном Севастополе участник войны с Украиной ударил девушку ногой в лицо

В Индонезии орангутан научился самостоятельно лечить ранения, используя целебные растения

Раненый орангутанг по имени Ракус наносил пасту, изготовленную из листьев и стебля противовоспалительного и антибактериального растения под названием Акар Кунинг, чтобы заживить большую рану на щеке. Это первый случай, когда ученые зафиксировали, что животное в дикой природе лечит травму с помощью лекарственного растения.

УНН Lite •   •  9150 просмотра
В Индонезии орангутан научился самостоятельно лечить ранения, используя целебные растения

Что будет с тарифами - в НБУ дали прогноз

В Украине ожидается постепенное приведение тарифов на коммунальные услуги к рыночному уровню в течение нескольких лет, но время и масштабы корректировки остаются неопределенными.

Экономика •   •  6268 просмотра
Что будет с тарифами - в НБУ дали прогноз

Зеленский в Хмельницком осмотрел технику пограничников

Президент Зеленский осмотрел бронетехнику, РСЗО, артиллерию, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, которые используют украинские пограничники для защиты страны.

Война •   •  7170 просмотра
Зеленский в Хмельницком осмотрел технику пограничников

Финляндия контактирует с НАТО и ЕС относительно препятствий GPS со стороны россии - глава МИД

Финляндия контактирует с НАТО и ЕС относительно растущих препятствий GPS со стороны россии, которые увеличились во время войны россии в Украине, заявила министр иностранных дел Элина Валтонен.

Новости Мира •   •  6436 просмотра
Финляндия контактирует с НАТО и ЕС относительно препятствий GPS со стороны россии - глава МИД

В СБУ призвали украинцев соблюдать меры безопасности во время Пасхи: что надо знать

Служба безопасности Украины предупреждает о попытках россии дестабилизировать ситуацию в Украине путем провокаций, в частности привлечения агентуры для совершения провокаций на межконфессиональной почве и корректировки вражеского огня по объектам гражданской инфраструктуры во время празднования Пасхи.

Общество •   •  8165 просмотра
В СБУ призвали украинцев соблюдать меры безопасности во время Пасхи: что надо знать

В ГОТ утверждают, что являются лидерами на Prozorro по уровню конкурентности закупок

В ГОТ утверждают, что являются лидерами на Prozorro по уровню конкурентности закупок.

Экономика •   •  7350 просмотра
В ГОТ утверждают, что являются лидерами на Prozorro по уровню конкурентности закупок