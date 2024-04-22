В рамках Ukraine Facility от ЕС утвердили правила для инвестиций: должно помочь мобилизовать до 40 млрд евро

Руководящий совет Ukraine Investment Framework согласовал условия работы инвестиционной составляющей Ukraine Facility, сообщило Министерство экономики Украины в понедельник, пишет УНН.

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Ukraine Investment Framework (UIF) - это вторая составляющая Ukraine Facility и, как отмечается, имеет целью мобилизовать инвестиции для экономического восстановления и развития Украины.

Руководящий совет Ukraine Investment Framework (UIF) на первом заседании, как указано, утвердил правила процедуры и стратегические ориентиры инвестиционной составляющей программы Ukraine Facility от ЕС.

"Подписание первых инвестиционных программ в рамках UIF запланировано на Ukraine Recovery Conference, которая состоится 11-12 июня 2024 года в Берлине", - сообщили в министерстве.

Ukraine Investment Framework откроет бизнесу доступ к финансированию от международных финансовых организаций и украинских банков, которые будут поддержаны со стороны ЕС. Это могут быть гарантии, смешанное финансирование из кредитов и грантов, а также техническая помощь при подготовке заявок и доработке проектов. Для достижения целей Ukraine Facility будут расширены как уже существующие программы, так и запущены новые. Первые из них будут представлены на конференции по восстановлению Украины в июне этого года - отметил заместитель министра экономики Украины Владимир Кузьо.

В рамках Ukraine Facility ЕС, как сообщается, предоставит 6,97 млрд евро для финансирования UIF, из которых 5,46 млрд евро будет выделено на создание Украинской гарантии и 1,5 млрд евро предназначено для операций по смешанному финансированию, а также грантов и технической помощи. Поддержка в рамках UIF будет доступна как для частных, так и для публичных инвестиционных проектов.

Учитывая расширенное финансирование Украинской гарантии, общий объем Ukraine Investment Framework, как отмечается, составит 9,3 млрд евро.

"Ожидается, что в течение следующих лет реализация Ukraine Investment Framework позволит привлечь до 40 млрд евро государственных и частных инвестиций", - сообщили в Минэкономики.

Управление UIF будет осуществлять Руководящий совет Ukraine Investment Framework - специальный орган, созданный для стратегического и операционного управления ресурсами программы.

В состав Руководящего совета Ukraine Investment Framework входят представители Еврокомиссии и каждого государства-члена ЕС. Верховная Рада Украины и украинское правительство могут участвовать в работе Совета в качестве наблюдателей.

В дальнейшем Руководящий совет Ukraine Investment Framework будет утверждать транзакции в рамках UIF на основе отдельных проектов (гарантии и финансирование), или же на основе портфеля проектов, а также обеспечивать их соответствие Плану для реализации Ukraine Facility.

"Принятие правил процедуры и стратегических ориентиров Ukraine Investment Framework позволит запустить финансирование в рамках Ukraine Investment Framework уже в этом году", - отметили в Минэкономики.

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