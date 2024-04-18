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План Украины передали странам ЕС для одобрения, первые отзывы достаточно положительные - Еврокомиссия
Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению заявил, что первые отзывы на План Украины, утвержденный Еврокомиссией и переданный странам-членам ЕС, являются положительными, и он не предусматривает никаких сложностей в этом вопросе.
ЕС собирается на следующей неделе выделить Украине транш помощи в 1,5 млрд евро
На следующей неделе Европейский Союз, как ожидается, выделит еще 1,5 миллиарда евро помощи Украине в рамках Ukraine Facility в дополнение к 4,5 миллиардам евро, уже предоставленных ранее.
В Днепре прогремел взрыв - СМИ
Взрыв прогремел в Днепре на фоне воздушной тревоги и предупреждений о возможной атаке баллистических ракет.
ВАКС огласил приговор уличенным в коррупции главе и депутату горсовета в Одесской области
Председатель и депутат городского совета Измаильского района Одесской области приговорены к 9 и 10 годам лишения свободы соответственно за получение взятки за предоставление в аренду земельного участка.
Спортсмены рф являются агентами гибридного влияния - Министерство молодежи и спорта
Министерство молодежи и спорта Украины считает российских спортсменов, которые не сменили спортивное гражданство, агентами российского гибридного влияния, поскольку они прославляют российскую агрессию, несмотря на то, что война наносит вред украинским спортсменам и тренерам.
В оккупированном Лисичанске военный рф убил двух местных гражданских - ОГА
В оккупированном Лисичанске российский солдат из подразделения "шторм зет" убил двух местных жителей, а молодежь из так называемой "Луганской народной республики" на государственном уровне обучают распространять российскую пропаганду.
Юсов о взрывах в Джанкое: "Прекрасная операция ВСУ с очень хорошими результатами"
Вооруженные силы Украины провели операцию в Джанкое, временно оккупированном Крыму, в результате которой были уничтожены силы и техника противника.
Шмыгаль - главе Минфина США: рассчитываем на разблокирование американской помощи Украине
Премьер-министр Украины ожидает продолжения финансовой и военной помощи США до 2024 года, конфискации российских активов для помощи Украине и углубления двустороннего сотрудничества для победы в войне и установления мира.
Украинские разведчики в течение первой половины недели уничтожили 10 вражеских военных объектов
Украинское разведывательное подразделение "Кабул 9" за два дня уничтожило 10 военных объектов противника, в частности автомобильную технику, бензовоз и склад боеприпасов на Запорожском участке фронта.
Юсов: есть информация об успешной атаке на российскую РЛС
Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило об успешной атаке на российскую радиолокационную станцию и сожжении вражеского вертолета накануне.