План Украины передали странам ЕС для одобрения, первые отзывы достаточно положительные - Еврокомиссия

Первые отзывы о Плане Украины для инструмента Ukraine Facility, одобренного Еврокомиссией и представленного странам-членам ЕС для одобрения, достаточно положительные. Об этом во время форума партнерства США и Украины 17 апреля заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Герт-Ян Купман, указав, что на таком фоне не предусматривает никаких трудностей с этим вопросом, пишет УНН.

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Он напомнил, что Еврокомиссия в начале этой недели одобрила План Украины, который "станет основой для выделения регулярной бюджетной поддержки Украины до конца 2027 года".

Мы считаем, что план, который лежит в основе этого, надежный, направленный и рост, на фоне того, как министр финансов заявил, что это амбициозный план реформ. И сейчас мы подали это нашим государствам-членам для одобрения. Первые отзывы об этом достаточно положительные, поэтому я не предвижу никаких трудностей - отметил Купман.

Еврокомиссия одобрила План Украины, открывающий путь к выплатам из фонда в 50 млрд евро