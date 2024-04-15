Еврокомиссия одобрила План Украины, открывающий путь к выплатам из фонда в 50 млрд евро

Сегодня Европейская Комиссия одобрила План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Как отметили в Минфине, это важный шаг, открывающий путь к регулярной и прогнозируемой поддержке Украины от ЕС, передает УНН.

Финансирование от ЕС поможет Украине обеспечивать неотложные бюджетные потребности в социальной сфере, а также реализацию восстановления и реконструкции. Сотрудничество с европейскими институтами играет чрезвычайно важную роль как в обеспечении макрофинансовой стабильности, так и выступает фундаментом для дальнейшего экономического роста. А внедрение структурных реформ в рамках программ развития приближает Украину к интеграции в ЕС - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Детали

Согласно оценке Европейской Комиссии, План Украины определяет ключевые реформы и инвестиции, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту и привлечению инвестиций для усиления потенциала роста страны в средне- и долгосрочной перспективе. План также обеспечивает основу для реализации эффективного восстановления, реконструкции и модернизации Украины.

Оценка Еврокомиссии также показала, что План предлагает надлежащие механизмы для защиты финансовых интересов ЕС, обеспечивая эффективную имплементацию, мониторинг и отчетность по выполнению Плана и использованию средств.

После положительной оценки Европейской Комиссии решение об окончательном утверждении Плана Украины должен принять Совет ЕС. После принятия Плана, как ожидается, в государственный бюджет будет направлено 1,9 млрд евро безусловного финансирования. Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины и положительной оценки Стороной ЕС выполнения таких мероприятий.

Министерство финансов Украины ответственно за три направления Плана: управление государственными финансами, борьбу с отмыванием денег и финансовые рынки.

В Госбюджет Украины уже поступил первый транш в рамках переходного финансирования объемом 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility. Механизм переходного финансирования позволяет обеспечить неотложные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility.

Добавим

Общий объем средств, предусмотренный Ukraine Facility, - 50 млрд евро. Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, инвестиционный фонд - 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку - 4,76 млрд евро.

Напомним, что в марте 2024 года План был утвержден Правительством Украины. Это конкретный перечень структурных реформ и мероприятий, которые будут способствовать устойчивому развитию экономики Украины, "зеленому" переходу, цифровой трансформации и европейской интеграции.