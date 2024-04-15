Еврокомиссия одобрила План Украины, открывающий путь к выплатам из фонда в 50 млрд евро

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  105812 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  109347 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  100656 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202081 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194846 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194759 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189463 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129089 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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Еврокомиссия одобрила План Украины, открывающий путь к выплатам из фонда в 50 млрд евро

Европейская Комиссия одобрила План для Украины на 2024-2027 годы, что открывает путь к регулярной и предсказуемой поддержке со стороны ЕС, которая поможет Украине удовлетворить неотложные бюджетные потребности, осуществить восстановление и реконструкцию, а также обеспечить макрофинансовую стабильность.

Экономика •   •  3307 просмотра
Еврокомиссия одобрила План Украины, открывающий путь к выплатам из фонда в 50 млрд евро

Днепропетровщина: сильный ураган повредил дома и обесточил два района

Сильный ураган в Днепропетровской области вызвал повреждения домов, сорвал крыши и обесточил несколько районов, больше всего пострадали Днепровский и Криворожский районы.

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Днепропетровщина: сильный ураган повредил дома и обесточил два района

Поступления валютной выручки через одесские порты увеличились до 50 млрд грн - Кипер

Поручение Олега Кипера увеличило валютные поступления в бюджет Украины на 50 миллиардов гривен благодаря блокированию экспорта сельскохозяйственной продукции, приобретенной у фермеров за наличные через порты Одесской области.

Экономика •   •  6678 просмотра
Поступления валютной выручки через одесские порты увеличились до 50 млрд грн - Кипер

Безумие в кремле до сих пор сильное: Зеленский заявил, что оккупант попытается усилить штурмовые и наступательные действия

Президент Зеленский предупредил, что россия будет пытаться активизировать свои наступательные действия, но Украина даст соответствующий ответ, о чем говорится в отчетах разведки и подготовке к потенциальным враждебным действиям.

Война •   •  7700 просмотра
Безумие в кремле до сих пор сильное: Зеленский заявил, что оккупант попытается усилить штурмовые и наступательные действия

В Запорожье ветер и дождь повалил деревья, поступило полсотни заявок

В Запорожье из-за непогоды поступило 50 сообщений о падении деревьев, аварийные службы работают над ликвидацией последствий.

Общество •   •  6972 просмотра
В Запорожье ветер и дождь повалил деревья, поступило полсотни заявок

Отдельное внимание - боям за Часов Яр: Сырский доложил Зеленскому о направлениях, где наиболее горячо

Президент Зеленский провел совещание, на котором Главнокомандующий доложил о самых горячих участках фронта, уделив особое внимание боям за Часов Яр.

Война •   •  9163 просмотра
Отдельное внимание - боям за Часов Яр: Сырский доложил Зеленскому о направлениях, где наиболее горячо

Буданов доложил на заседании Ставки о планах россиян по наступлению

Буданов проинформировал Зеленского о планах России относительно наступательных действий весной и летом, и Украина будет отвечать на любые враждебные действия со стороны государства-агрессора.

Война •   •  8643 просмотра
Буданов доложил на заседании Ставки о планах россиян по наступлению

Сын мэра затопленного орска приобрел в ОАЭ квартиру, площадью почти 100 квадратных метров - расследование команды Навального

Сын мэра затопленного российского города Орск купил роскошную квартиру в Дубае стоимостью 353 600 долларов за месяц до прорыва дамбы.

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Сын мэра затопленного орска приобрел в ОАЭ квартиру, площадью почти 100 квадратных метров - расследование команды Навального

ПАСЕ срочно обратится к США с призывом оказать военную помощь Украине - нардеп

Юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы решил срочно обратиться к США с призывом предоставить военную и другую помощь Украине.

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ПАСЕ срочно обратится к США с призывом оказать военную помощь Украине - нардеп

"Армия дронов" за неделю ликвидировала почти сотню орудий и полсотни танков

За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили почти 100 орудий, 50 танков, более 200 оккупантов, 120 единиц спецтехники, другую российскую военную технику и личный состав.

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"Армия дронов" за неделю ликвидировала почти сотню орудий и полсотни танков