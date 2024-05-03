Які можливості отримає бізнес у межах інвестиційної складової Ukraine Facility від ЄС - відповідь Мінекономіки
Київ • УНН
Інвестиційні рамки для України на суму 9,3 млрд євро в межах програми ЄС Ukraine Facility нададуть українському бізнесу доступ до додаткового фінансування від міжнародних фінансових інституцій через механізм гарантій на суму 7,8 млрд євро та 1,5 млрд євро для змішаного фінансування та технічної допомоги.
Інвестиційна складова Ukraine Investment Framework у межах програми Ukraine Facility від ЄС з бюджетом 9,3 млрд євро дозволить відкрити бізнесу доступ до додаткового фінансування, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
Деталі
Заступник міністра економіки Володимир Кузьо вказав, що Ukraine Investment Framework (UIF) – друга складова Ukraine Facility. Вона має на меті мобілізувати інвестиції для відновлення та розвитку України.
Ukraine Investment Framework обсягом 9,3 млрд євро дозволить активізувати роботу міжнародних фінансових організацій в Україні, відкривши бізнесу доступ до додаткового фінансування. Для цього в межах програми створюється механізм Української гарантії обсягом 7,8 млрд євро, яка забезпечить покриття ризиків, пов’язаних з роботою в країні в стані війни. Це дозволить МФО розширити вже наявні програми фінансування для українського бізнесу і запустити нові інструменти, що зробить залучення капіталу більш доступним для підприємців. Інші 1,5 млрд євро від ЄС також буде направлено на змішане фінансування для бізнесу та технічну допомогу
Як вказано, ЄС у межах UIF надаватиме фінансування міжнародним фінансовим організаціям, які своєю чергою розширять власні програми та створюватимуть нові інструменти для України, а також надаватимуть підтримку українським банкам-партнерам.
"UIF дозволить бізнесу знизити вимоги до застави при кредитуванні, залучити змішане фінансування, що поєднує гранти та кредити, а також отримати технічну допомогу при підготовці заявок на фінансування та доопрацюванні інвестиційних проєктів. Такі можливості отримають як державні, так і приватні компанії", - зазначив Володимир Кузьо.
У межах UIF операції для приватного сектору, як повідомляється, ініціюватимуться МФО на основі попиту приватних компаній. Своєю чергою державні проєкти будуть ініційовані урядом в межах управління публічними інвестиціями та єдиного переліку проєктів.
Остаточно умови та програми для першого етапу UIF буде затверджено на Ukraine Recovery Conference 2024, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня.
"На наступних етапах ми очікуємо, що програма додатково розшириться й доступ до фінансування отримає ще більше компаній. Водночас ключовим завданням для цього є формування актуального переліку інвестиційних проєктів, що дозволить чітко визначити наші потреби та пріоритети. Надалі сформований перелік стане основою для переговорів з МФО та іншими партнерами для покращення програм фінансування", - підкреслив Володимир Кузьо.
У межах Ukraine Facility від ЄС затвердили правила для інвестицій: має допомогти мобілізувати до 40 млрд євро22.04.24, 17:53 • 21734 перегляди