В среду, 12 июня, графики почасовых отключений света будут применяться по всей Украине. Об этом предупредили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Завтра, 12 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00 - говорится в заявлении "Укрэнерго".

В компании объясняют, что причина такого решения - рост энергопотребления из-за жары. В то же время в НЭК подчеркнули, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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Напомним

В KSE Institute заявили, что убытки и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения рф превысили 56 миллиардов долларов.