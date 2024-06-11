Збитки та втрати в енергетиці внаслідок вторгнення рф перевищили 56 млрд дол. - KSE
Київ • УНН
Через повномасштабне вторгнення росії в Україну енергетичний сектор зазнав прямих збитків у 16,1 мільярда доларів та непрямих фінансових втрат у 40,1 мільярда доларів, тоді як потреби у відновленні становлять 50,5 мільярда доларів для повної реконструкції зруйнованих об'єктів.
Збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення рф перевищили 56 млрд дол., заявили у KSE Institute, оприлюднивши оцінку станом на травень 2024 року, пише УНН.
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"Внаслідок повномасштабного вторгнення рф на територію України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму $56,2 млрд, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом "відбудувати краще, ніж було", становлять $50,5 млрд", - ідеться у повідомленні.
За оцінками аналітичної команди Київської школи економіки (KSE), прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року становлять понад $16,1 млрд. Найбільші збитки, як вказано, спричинили руйнування об’єктів генерації електричної енергії ($8,5 млрд), магістральних ліній передачі електроенергії ($2,1 млрд), а також нафтогазової інфраструктури ($3,3 млрд).
Непрямі втрати енергетичного сектору оцінюються в майже $40,1 млрд, основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній - $39,6 млрд. Решта належить до витрат на розбір завалів та проведенням демонтажних робіт на пошкоджених об’єктах - $0,5 млрд.
Загальні потреби відновлення енергетичного сектору України попередньо оцінені аналітичною командою KSE в $50,5 млрд, включно з фінансовою потребою на відбудову у повному обсязі зруйнованої та пошкодженої енергетичної інфраструктури із врахуванням принципу "Відбудувати краще, ніж було" ($48,5 млрд). Решта включає забезпечення потреб ліквідності енергетичних компаній внаслідок втрачених через війну доходів ($2 млрд).
Потреби відновлення електроенергетичного сектору оцінені на загальну суму у $33,8 млрд, зокрема $29,3 млрд для об’єктів генерації. Ще $4,6 млрд, як оцінюють, необхідно для відновлення інфраструктури передачі та розподілу електричної енергії. Оцінна вартість відновлення нафтогазового сектору сягає $14,8 млрд, а сектору централізованого теплопостачання - $1,4 млрд, не враховуючи відновлення великих ТЕЦ.
Довідково
Оцінка прямих та непрямих збитків здійснена аналітичною командою Київської школи економіки (KSE) відповідно до методології Світового банку, з урахуванням значної кількості мікроданих, що збираються профільними органами влади, місцевими цивільно-військовими адміністраціями, енергетичними компаніями від початку повномасштабної війни, а також за відкритими джерелами у зв’язку з обмеженим доступом до даних через високий ризик розповсюдження безпеково-чутливої інформації.