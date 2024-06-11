Убытки и потери в энергетике в результате вторжения рф превысили 56 млрд дол. - KSE

Убытки и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения рф превысили 56 млрд долл., заявили в KSE Institute, обнародовав оценку по состоянию на май 2024 года, пишет УНН.

Детали

"В результате полномасштабного вторжения рф на территорию Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму $56,2 млрд, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "отстроить лучше, чем было", составляют $50,5 млрд", - говорится в сообщении.

По оценкам аналитической команды Киевской школы экономики (KSE), прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляют более $16,1 млрд. Наибольшие убытки, как указано, повлекли разрушение объектов генерации электрической энергии ($8,5 млрд), магистральных линий передачи электроэнергии ($2,1 млрд), а также нефтегазовой инфраструктуры ($3,3 млрд).

Косвенные расходы энергетического сектора оцениваются в почти $40,1 млрд, основная доля этой суммы приходится на потерянные доходы энергетических компаний - $39,6 млрд. Остальные относятся к расходам на разбор завалов и проведением демонтажных работ на поврежденных объектах - $0,5 млрд.

Общие потребности восстановления энергетического сектора Украины предварительно оценены аналитической командой KSE в $50,5 млрд, включая финансовую потребность на восстановление в полном объеме разрушенной и поврежденной энергетической инфраструктуры с учетом принципа "отстроить лучше, чем было" ($48,5 млрд). Остальное включает обеспечение потребностей ликвидности энергетических компаний в результате потерянных из-за войны доходов ($2 млрд).

Потребности восстановления электроэнергетического сектора оценены на общую сумму в $33,8 млрд, в том числе $29,3 млрд для объектов генерации. Еще $4,6 млрд, как оценивают, необходимо для восстановления инфраструктуры передачи и распределения электрической энергии. Оценочная стоимость восстановления нефтегазового сектора достигает $14,8 млрд, а сектора централизованного теплоснабжения - $1,4 млрд, не учитывая восстановление крупных ТЭЦ.

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​​Оценка прямых и косвенных убытков осуществлена аналитической командой Киевской школы экономики (KSE) в соответствии с методологией Всемирного банка, с учетом значительного количества микроданных, собираемых профильными органами власти, местными гражданско-военными администрациями, энергетическими компаниями с начала полномасштабной войны, а также по открытым источникам в связи с ограниченным доступом к данным из-за высокого риска распространения безопасности-чувствительной информации.